A1 Capital'in halka arzına 2,43 kat talep geldi

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin halka arzı, 7 - 8 - 9 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşen talep toplama süreciyle tamamlandı.

A1 Capital Yatırım halka arzında paylar 25 TL sabit fiyattan satılarak halka arz edilen 35.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti. Buna göre toplam halka arz büyüklüğü 875.000.000 TL oldu.

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılardan planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 1,89 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 4,64 katı talep geldi. Böylece halka arzda toplam 35 Milyon TL nominal değerli paylar için planlanan satış tutarının yaklaşık 2,43 katı talep gelmiş oldu.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. paylarının halka arzında, yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım detayı aşağıdaki gibi gerçekleşti.