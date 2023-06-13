A1 Capital’in halka arzına 2,43 kat talep

Şirket olarak sürdürülebilir büyümenin ancak sermaye piyasaları yoluyla gerçekleşeceğine inandıklarını söyleyen A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak, “Aldığımız yüksek talep şirkete verilen değeri de gözler önüne sererken, elde edilen kaynak ile ilerleyen dönemde çok daha fazla yatırımcıya ulaşacağımızı bizlere göstermekte” ifadelerini kullandı.