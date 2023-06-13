A1 Capital’in halka arzına 2,43 kat talep
A1 Capital, halka arz sonuçlarını açıkladı. 100 milyon TL nominal sermayesini 35 milyon TL artırarak gerçekleştirilen halka arzda, paylarını hisse başına 25 TL’den yatırımcılara sunan şirket, talep toplama tarihlerinde 2,43 kat talep alarak halka arz sürecini tamamladı.
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Şirket olarak sürdürülebilir büyümenin ancak sermaye piyasaları yoluyla gerçekleşeceğine inandıklarını söyleyen A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak, “Aldığımız yüksek talep şirkete verilen değeri de gözler önüne sererken, elde edilen kaynak ile ilerleyen dönemde çok daha fazla yatırımcıya ulaşacağımızı bizlere göstermekte” ifadelerini kullandı.