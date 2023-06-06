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ABD kripto borsalarını gözüne kestirdi: Coinbase'e de dava açtı

SEC kripto para borsalarını gözüne kestirdi. Binance'a açtıkları düzenbazlık davasının ardından şimdi de Coinbase'e dava açtığını duyurdu.

Haber Merkezi
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SEC, menkul kıymetler kurallarını yıllardır ihlal ettiği gerekçesiyle Coinbase Global'a New York'ta dava açtı.

ABD'nin en büyük kripto para Borsası olan Coinbase'e, çok sayıda kayıtsız kripto paranın işlemlerine izin verdiği gerekçesiyle dava açıldı.

SEC Başkanı Gary Gensler yaptığı açıklamada, Coinbase'in menkul kıymet yasalarına tabi olmasına rağmen kanunsuz işlemler yaptığını belirtti.

Coinbase, Mart ayında SEC'ten dava açma planlarını içeren bir "Wells bildirimi" aldıklarını duyurmuştu.

ABD, dünyanın en büyük kripto borsası Binance’a dava açtıABD, dünyanın en büyük kripto borsası Binance’a dava açtıKripto Para

 