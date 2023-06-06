ABD kripto borsalarını gözüne kestirdi: Coinbase'e de dava açtı

SEC, menkul kıymetler kurallarını yıllardır ihlal ettiği gerekçesiyle Coinbase Global'a New York'ta dava açtı.

ABD'nin en büyük kripto para Borsası olan Coinbase'e, çok sayıda kayıtsız kripto paranın işlemlerine izin verdiği gerekçesiyle dava açıldı.

SEC Başkanı Gary Gensler yaptığı açıklamada, Coinbase'in menkul kıymet yasalarına tabi olmasına rağmen kanunsuz işlemler yaptığını belirtti.

Coinbase, Mart ayında SEC'ten dava açma planlarını içeren bir "Wells bildirimi" aldıklarını duyurmuştu.