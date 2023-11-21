Agrotech’in halka arzına 3,3 kat talep geldi

Halka arza yatırımcılardan 3,31 kat talep geldi. Alnus Yatırım liderliğinde toplam 39 kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla 15-16-17 Kasım tarihlerinde pay başına 5,21 TL fiyatla talep toplayan Agrotech’in 300 milyon TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 1 milyar 563 milyon TL olarak gerçekleşti.

Agrotech'in halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,64 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 7,21 katı talep toplandı. Böylece, halka arza planlanan tahsisatın toplam 3,31 katı talep geldi. Halka arz sonucunda, 3 milyon 48 bin 95 yurt içi bireysel yatırımcı, 131 yurt içi kurumsal yatırımcı olmak üzere, toplam 3 milyon 48 bin 226 yatırımcıya dağıtım yapıldı.

“Yatırımcılar tarımın geleceğine ortak oldu”

Yatırımcılardan gelen yoğun talepten dolayı mutluluk duyduklarını belirten Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin, “Şirketimiz için önemli bir kilometre taşını geride bırakırken, halka arzımızı yoğun bir ilgiyle sonuçlandırdığımız için oldukça gururluyuz. Bugün Antalya, Samsun, Uşak ve Balıkesir'de yaklaşık 180 bin metrekaresi sera olmak üzere toplam 2,7 milyon metrekare tarım alanında faaliyetlerimize devam ediyoruz. Teknoloji alanında da 10 yıllık bir geçmişe sahibiz.

Geliştirdiğimiz yazılımlar, sistem entegratörlüğü çözümleri, veri merkezi danışmanlığı, sistem odası ve disaster merkezi kurulumu gibi uluslararası birçok projeye imza attık. Makina öğrenme, yapay zeka, metaverse, ChatGPT gibi yeni teknolojileri de takip ederek doğrudan tüketiciye dokunacak çözümler üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Yatırımcılarımızın desteğiyle yeni yatırımlarımızla ülkemize daha fazla katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi. Agrotech için ilk gongun 23 Kasım Perşembe günü çalması planlanıyor