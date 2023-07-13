Ak Portföy’den hızlı büyüyen şirketlere yatırım imkânı

Birol BOZKURT

Borsa İstanbul’da gong bu kez Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi Fonu için çaldı. Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi Fonu, Türkiye’nin güçlü büyüme performansı sergileyen, seçilmiş 30 şirketine tek işlemle yatırım imkanı veriyor. Fon, Borsa İstanbul’da işlem gören ve yüksek büyüme göstergelerine sahip şirketlere tek işlemle yatırım yapma fırsatı sunuyor.

Gong töreninde fon ile ilgili görüşlerini sorduğumuz Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, “Türkiye’de daha önce büyümeye odaklanmış bir fon yoktu, biz de bu boşluğu doldurmak için harekete geçtik.

Bunun için bir endeks kurduk ve bir fon oluşturmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurduk. Son üç yılda yüksek büyüme performansı gösteren şirketlerden oluşan endeksin içinden fon yöneticileri tarafından seçilerek yatırıma yönlendirilen şirketler oluşacak” dedi.

Fon’da 30 şirket bulunacak

Fonun temel amacının enerjiden teknolojiye, tarımdan otomotive kadar Türkiye’nin başlıca sektörlerinde faaliyet gösteren, Borsa İstanbul’da işlem gören ve son 3 yıl içinde belirlenen büyüme kriterlerine uyum sağlayan şirketlere yatırım yapmak olduğunu söyleyen Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, “Büyüyen Şirketler Endeksi’nde 100 şirket bulunacak.

Biz de bu 100 şirket arasından 30 şirkete yatırım imkanı sunacağız. Fonumuz aktif bir fon olacak ve bu şirketler gösterdikleri performansa göre değişebilecek. Küresel piyasalarda olduğu gibi Türkiye’de de tematik fonlara olan ilgi, tasarruf sahiplerinin yatırım tercihlerinin çeşitlendiğini ve farklılaştığını gösteriyor.

Ak Portföy’ün hisse senedi fonlarıyla ülkemizin ihracatçı şirketlerinden yerli teknolojilerine, yüksek kâr payı ödeyen şirketlerinden bankacılık sektörüne kadar Türkiye’nin en geniş yatırım evreninde geleceği şekillendiren çok sayıda temaya kolayca yatırım yapma imkânı sunuyoruz. Bu kapsamda sunduğumuz en yeni yurtiçi hisse senedi fonumuz ‘Büyüyen Şirketler’ tasarruf sahiplerine benzersiz bir yatırım teması sunarken aynı zamanda portföyleri de çeşitlendirme imkanı sağlıyor” diye konuştu.