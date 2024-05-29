Altınkılıç halka arz halka arz oluyor: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

Altınkılıç halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Altınkılıç halka arzı ne zaman başladı?

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş., 29 - 30 Mayıs 2024 tarihlerinde halka arz edilecek.

Altınkılıç halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. halka arz fiyatı 22,98 TL olarak belirlendi.

Altınkılıç halka arz hangi borsada gerçekleşecek?

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. halka arz ANA PAZAR'da işlem görecek.

Altınkılıç halka arz borsa kodu nedir?

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.'nin Borsa İstanbul'daki borsa kodu ‘ALKLC’ olarak belirlendi.

Altınkılıç halka arz eşit mi oransal mı?

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak.

Altınkılıç halka arz kaç lot verir?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) - Bireysel Yatırımcı Grubu

2.1 Milyon katılım~ 17 Lot (390 TL)

2.5 Milyon katılım ~ 14 Lot (321 TL)

2.9 Milyon katılım ~ 12 Lot (275 TL)

3.3 Milyon katılım ~ 11 Lot (252 TL)

3.7 Milyon katılım~ 10 Lot (229 TL)

4.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (206 TL)

4.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (183 TL)

4.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (160 TL)

Altınkılıç halka arz hangi bankalarda var?

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile halka arz oluyor. Bu kapsamda, bütün banka ve aracı kurumlardan katılım sağlanabilecek olan halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Denizbank A.Ş. ve diğer aracılık faaliyeti yürüten tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden halka arza katılabilir.