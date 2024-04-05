Anadolu Sigorta hisse senedi BIST 100 endeksinde

Anadolu Sigorta, Borsa İstanbul’da işlem gören piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek 100 hisse senedini gösteren BIST 100 endeksinde yer almaya hak kazandı. Borsa İstanbul tarafından belirli dönem aralıklarında yapılan endeks güncellemeleri sonucunda Anadolu Sigorta hisse senedi, BIST 100 endeksine dahil edildi. Böylece, Borsa İstanbul’da işlem gören, artan likiditesi ve hacmi ile öne çıkan ANSGR kodlu hisse senedi, bundan sonraki süreçte küresel ölçekte tüm yatırımcıların takibinde olacak.

1 Ekim 2021 itibarıyla Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin bulunduğu BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde de yer alan Anadolu Sigorta, kaynaklarını uzun vadeli hedef ve stratejiler doğrultusunda ülke ekonomisine değer üretecek alanlarda kullanmaya devam edecek.