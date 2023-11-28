Ard Grup Bilişim Teknolojileri 25 Aralık'ta temettü dağıtacak

Ard Grup Bilişim Teknolojileri, dün aldığı yönetim kurulu kararıyla temettünün 21 Aralık'tak genel kurulun onayına sunulacağını duyurdu.

Şirketin KAP'a gönderdiği açıklamasına göre 25 Aralık'ta ARDYZ hissedarlarına pay başına net 0,0137646 TL nakit temettü ödenecek.

Şirketini KAP'a açıklaması şöyle: "Şirketimizin 27 Kasım 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; 2022 yılı hesap dönemi kâr dağıtımının tek seferde yapılması ve kâr dağıtım tarihinin 25 Aralık 2023 olarak belirlenmesi hususlarının, 21 Aralık 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir."