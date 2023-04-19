Arefe günü borsa açık mı kapalı mı? Borsa saat kaçta kapanacak? Kaç gün kapalı olacak?
Borsa İstanbul'un çalışma saatleri nedir? Borsa İstanbul Arefe günü (Perşembe) açık mı yoksa kapalı mı olacak? Borsa bayramda kapalı mı? Kaç gün kapalı kalacak? İşte detaylar...
Haber Merkezi
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Ramazan Bayramının da gelmesiyle beraber yatırımcılar Borsa İstanbul'un durumunu araştırmaya başladı. Bayram arifesi bu sene 20 Nisan Perşembeye denk geldi.
Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı arifesinde yani 20 Nisan Perşembe günü saat 13:00'e kadar açık olacak.
Bayram boyunca Borsa İstanbul da özel bankalar gibi kapalı olacak. Buna istinaden 21-22-23 Nisan 2023, Cuma-Cumartesi-Pazar günleri resmi tatil dolasıyla işlem yapılamayacak.