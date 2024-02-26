Artemis Halı'nın halka arz tarihi ne zaman? Hisse kodu ne, fiyatı ne kadar?

Son haftalarda yeniden ivmelenen Borsa İstanbul'da halka arz furyası devam ediyor.

Artemis Halı halka arzı ne zaman?

Artemis Halı AŞ'nin halka arzında talep toplama 27- 28 Şubat'ta yapılacak.

Artemis Halı'nın hisse kodu nedir?

Artemis Halı AŞ'nin halka arzı ARTMS.HE koduyla İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Artemis Halı hisse fiyatı

Halka arz fiyatı pay başına 25,35 lira olarak belirlenen şirketin 20 milyon lira sermaye artırımı olarak payları satışa çıkacak. Böylece şirketin yüzde 28,57'si halka açılmış olacak.

'Fabrikaya GES kurulacak'

Artemis Halı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, amaçlarının daha kurumsal, ciddi, izlenilebilir, gözlemlenebilir bir şirket olması olduğunu söyledi.

Batallı şöyle devam etti: "Halka arz olmakta kurumsallık açısından çok önemli bir süreç. 27-28 Şubat'ta talep toplamalarımız olacak. Kamunun, halkın, yatırımcıların olduğu çok daha fazla ortaklı bir şirketiz. Onun için sorumluluklarımız buna göre olacak. Çalışmalarımız buna göre olacak. Bundan sonraki süreçte şirketin çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum."

Batallı, halka arzdan elde edecekleri gelirle Gaziantep'teki fabrikalarının üzerine çatı GES kuracaklarını ve ilave yatırımlar yapacaklarını bildirdi.