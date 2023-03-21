Asya borsaları, dip seviyelerden toparlandı

Yatırımcıların risk iştahı kırılganlığını korurken, finansal piyasalarda oluşan baskı nedeniyle ABD'nin faiz artırımlarında sona gelip gelmediği izlenecek. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.44 yükseldi.

Japonya'da borsalar resmi tatil nedeniyle kapalı kalırken Nikkei endeksinin Chicago borsasında işlem gören vadelileri artıda seyretti. Dün Avrupa borsalarındaki satışlar tersine dönerken, ABD'nin S&P 500 endeksi %0.9 yükseldi.

S&P 500 vadeli kontratları da Asya işlemlerinde %0.2 artıdaydı. Büyük ölçekli bankaların birkaç gün önce açıkladığı 30 milyar dolar değerinde mevduatların San Francisco merkezli First Republic bankasının yeniden istikrar sağlamada yetersiz kalabileceği endişeleri nedeniyle banka hisselerinin fiyatı dün yarı değerine düştü.

Beklenmedik gelişme

Credit Suisse'in sermaye niteliği taşıyan tahvillerinin değerinin sıfıra indirilmesi diğer bankalarda benzer türdeki tahvillerinin satılmasına yol açtı. Uzun süredir uygulanan bir yöntem olan hisse sahiplerinden önce alacaklılara ödeme yapılması yönteminin tam anlamıyla takip edilmemesi tahvil taşıyan yatırımcılar için beklenmedik bir gelişme oldu.

Satışlar Avrupa ve İngiltere'de düzenleyici kurumların Credit Suisse'deki durumun diğer bankalar için emsal teşkil etmeyeceği yönünde açıklamalarının ardından hafifledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısı yarın sona erecek, İngiltere Merkez Bankası da faiz kararını Perşembe günü açıklayacak. ABD Fed vadeli işlemleri yarın 25 baz puan büyüklüğünde faiz artırımına gidileceğini, Haziran'dan itibaren ise faiz indirimlerinin başlayacağını fiyatlıyor.