Asya borsaları yükseldi

Dünya genelinde merkez bankalarının faiz artırımlarını yakın zamanda sona erdireceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle küresel pay piyasalarında risk iştahı arttı.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin yatırımcıları nispeten rahatlattığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda da 25 baz puan faiz artırdıktan sonra "şahin" politikalarına son vereceği öngörüsünün güçlendiğini vurguladı.

Fed'in geçen yıldan bu yana devam eden politika adımları sonrası enflasyondaki düşüşle birlikte iş gücü piyasalarındaki zayıflama sinyallerinin Banka'nın elini rahatlattığını ifade eden analistler, ülke ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği beklentisinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, ABD'deki pozitif seyrin bugün Asya pay piyasalarına da taşındığını, bölgede merkez bankalarının "şahin" adımlarına ara vermeye devam ettiğini bildirdi.

Bugün Singapur Merkez Bankası politika faizini değiştirmezken, bankadan yapılan açıklamada, daha fazla sıkılaştırmanın ekonomik aktiviteye zarar verebileceği belirtildi.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası'ndan (PBoC) yapılan açıklamada, Başkan Yi Gang ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın 2022'den bu yana ilk kez yüz yüze görüştükleri bildirildi.

Japonya'da ücret artışları

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda ise bugün yaptığı açıklamalarda, küresel durgunluk yaşanacağını öngörmediklerini ifade ederek, Japonya'da ücret artışlarının devam edebileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 artışla 2.571 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 kazançla 3.338 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 değer kazancıyla günü 28.493 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 132,2'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 kazançla 60.431 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 primle 20.408 puanda seyrediyor.