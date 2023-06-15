Asya borsalarında karışık seyir

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini sabit bırakmasının ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlerken, Çin Merkez Bankası (PBoC) ekonomiyi destekleyici adımlarına devam ediyor.

PBoC, bugün 1 yıllık kredi faizini 10 baz puan düşürerek yüzde 2,65'e indirirken, fonlama miktarını da artırdı.

Öte yandan, bugün ülkede açıklanan verilere göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 3,5, perakende satışlar da yüzde 12,7 arttı.

Japonya'da ise çekirdek makine siparişleri yüzde 5,5 yükselişle beklentileri geride bırakırken, dış ticaret dengesi 1 trilyon 372,5 milyar yen açık verdi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 azalışla 2.607 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 artışla 3.234 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,05 değer kaybıyla günü 33.485 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,8 yükselişle 141,3 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 63.075 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 primle 19.714 puanda seyrediyor.