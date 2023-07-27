Ata Yatırım'ın borsa hedefi 8.400 puan

Sektörün öncü şirketlerinden Ata Yatırım’ın Temmuz 2023 Strateji Raporu’nda, yavaşlama ile 2023 yılında kârlılık büyümesinin normalleşeceğine, Türkiye’nin daha fazla değerlenebilmesi açısından yüksek enflasyon gibi uzun vadeli makro dengesizliklerini gidermesi için sıkı para ve maliye politikalarına bağlı kalması gerektiğine dikkat çekildi.

Gayri safi yurt içi hasılanın, hâlâ cazip değerlemelere işaret ettiğinin altını çizen Ata Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş; “Türkiye’nin yüksek enflasyon gibi uzun vadeli makro dengesizliklerinin çözebilmesi için sıkı para ve maliye politikalarını sürdürmesi gerekmektedir. Ne yazık ki 2013 yılından bu yana, Türk parasının ve Türk hisse senetlerinin sürekli değer kaybetmesine neden olan makro öngörülemezlik yatırımcılar için kötü olmuştur.

Yavaşlama ile birlikte, 2023 yılında kârlılık büyümesinin normalleşeceğini beklediklerini belirten Cemal Demirtaş; “2023 yılında takibimizdeki şirketler için %2,4 kâr artışı beklerken, 2024'te %37,2 net kâr artışı bekliyoruz. 2023 için takibimizde olan banka dışı şirketler için %30,4 net kâr büyümesi beklerken, bankalar için %16,8 net kâr düşüşü öngörmekteyiz” dedi.