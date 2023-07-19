Atakey Patates Gıda halka arzı ne zaman? Talep toplaması kaç gün sürecek? Hisse kodu nedir? Hisse fiyatı nedir? Kaç lot verir? Bireysel dağıtım mı eşit dağıtım mı olacak? İşte detayları...

Atakey Patates ne zaman halka arz oluyor?

Atakey Patates halka arz tarihi 19-20-21 Temmuz 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün oldu.

Atakey Patates halka arz fiyatı nedir?

Atakey Patates hissesi 39,50 TL’den halka arz olacak.

Atakey Patates Borsa Kodu nedir?

Atakey Patates hissesinin sembolü “ATAKP” olacak.

Atakey Patates'in halka arz büyüklüğü ne kadar?

Atakey Patates halka arzının büyüklüğü 1,1 milyar TL olarak açıklandı.

Atakey Patates halka açıklık oranı nedir?

Atakey Patates’in halka arz açıklık oranı 20,3%’dir. Toplamda 22 milyon adet lot dağıtılacaktır.

Atakey Patates Eşit dağıtım mı Oransal dağıtım mı?

Atakey Patates’in pay dağıtımı “Bireysele Eşit Dağıtım” yöntemiyle yapılacak.