Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,61 değer kaybederek 505,82 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 azalarak 7.934,79, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,32 düşerek 18.076,69, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,86 değer kaybıyla 8.049,17 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,08 gerileyerek 33.946,29 puana indi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,01'lik düşüşle 1,086 seviyesinde bulunuyor.
Piyasalar, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisine ve Avrupa Merkez Bankasının perşembe günündeki faiz kararına odaklandı.