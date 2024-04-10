Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü Fransa dışında yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 artışla 506,59 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 değer kazanarak 7.961,21 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 yükselerek 18.097,3 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,27 artarak 34.039,63 puana ulaştı.
Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,05 azalarak 8.045,38 puana indi.
Avro/dolar paritesi TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 1,2 değer kaybederek 1,073 seviyelerinden işlem gördü.
Avrupa piyasaları, Avrupa Merkez Bankasının yarın vereceği faiz kararına odaklandı.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.