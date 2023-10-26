Avrupa borsaları güne ekside başladı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 düşüşle 450,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,4 azalışla 14.683 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 7.365 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 azalışla 27.080 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 8.941 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 değer kaybıyla 6.834 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1,0540'da seyrediyor.

Bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararları ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor.

ECB'nin faizi sabit tutması bekleniyor

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bugün 3 temel politika faiz oranını sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, ECB'nin ekonomiye yönelik projeksiyonlarının ise aralık ayındaki toplantıda yenileneceğini belirterek, bu toplantıda emtia fiyatlarındaki oynaklığın bankanın politikalarını nasıl etkileyebileceğine ilişkin belirsizliklere yönelik yönlendirmelerin önem arz ettiğini bildirdi.

Öte yandan, küresel pay piyasalarında, açıklanan şirket karlılıklarının beklentilerin altında kalması ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerle negatif bir seyir izleniyor.

İsrail-Filistin çatışmasının varlık fiyatları üzerinde risk oluşturmaya devam ettiğini belirten analistler, konuya ilişkin haber akışının, İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenleyebileceği ve çatışmaların daha geniş bir coğrafyaya taşınabileceği endişesinin güçlü kalmasına neden olduğunu ifade etti.

Analistler, bugün ABD'de büyüme ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.