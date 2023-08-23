Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artarak 454,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 15.808 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 7.304 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 artışla 7.292 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 primle 9.372 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 28.358 puanda bulunuyor.
Dün yüzde 0,45 azalışla günü 1,0846 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,0820'de dengelendi.