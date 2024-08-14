Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 503,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 17.890 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 primle 8.280 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 32.200 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 artışla 7.330 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,2 değer kazancıyla 10.750 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1,1000 seviyesinde seyrediyor. Analistler, küresel pay piyasalarının, dün ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla pozitif seyrettiğini belirterek, bugün ülkede açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin, yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün ayrıca Euro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verilerinin de bölge ekonomisine ilişkin vereceği ipuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Halihazırda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ayki toplantıda politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar toplamda ne kadar faiz indirimine gidileceğine yönelik belirsizlik ise devam ediyor.

Avrupa'da güç kaybeden ekonomik aktivitenin, bankanın politika alanını daraltabileceğini kaydeden analistler, dünkü verilerin bölge ekonomilerine yönelik endişeleri beslemeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Almanya merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nin (ZEW), kurumsal yatırımcı ve piyasa uzmanlarının gelecek döneme ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin ağustos sonuçlarına göre, Euro Bölgesi'nde temmuzda 43,7 puan olan ZEW Ekonomik Güven Endeksi, ağustosta 17,9 puana geriledi. Böylece, endeks bir önceki aya kıyasla 25,8 puan azaldı.

Aynı şekilde Almanya'nın temmuzda 41,8 puan olan ZEW Ekonomik Güven Endeksi, ağustosta 19,2 puana inerken endeks, bir önceki aya kıyasla 22,6 puan geriledi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık bazda yüzde 2,2'ye yükselerek bu yıl ilk kez artış gösterdi.

Buna göre, mayıs ve haziranda yüzde 2 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,2 olarak ölçüldü. Böylece TÜFE, Aralık 2023'ten beri ilk kez artış göstermiş oldu.

Analistler bugün Euro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini dile getirdi.