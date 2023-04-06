Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı.Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,51 artışla 458,94 puana çıktı.
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İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,03 artarak 7.741,56, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 değer kazanarak 15.597,89, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 yükselerek 7.324,75 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,29 artışla 27.213,86 puan oldu.
Avro/dolar paritesi TSİ 19.31 itibarıyla yüzde 0,28 değer kazanarak 1,093 seviyelerinden işlem gördü.