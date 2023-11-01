Avrupa borsaları yüzde 0,3 yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 kazançla 7.343 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 27.812 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 9.025 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 6.906 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,0560'da seyrediyor.

Dün Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 4,3 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 2,9'a gerileyerek son iki yılın en düşük seviyesine indi. Avro Bölgesi ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde ise önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 küçüldü. Analistler, bölgede enflasyonda görülen yavaşlamanın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika adımlarıyla uyumlu olduğunu kaydederek, bölge ekonomisindeki daralmanın sınırlı kalmasının yumuşak iniş ihtimalini artırarak risk iştahını beslediğini ifade etti.

Öte yandan, yarın İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesinde pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, İsrail-Filistin çatışması ve Japon varlıklarından kaynaklı oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Son dönemde açıklanan bir dizi makroekonomik verinin ekonominin hala sıcak olduğuna işaret etmesine karşın bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed'in aralık ve ocak ayındaki adımlarına ilişkin faiz artırım olasılığının ihtimal dahilinde kalmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Analistler, bugün ABD'de Fed'in faiz kararı ve Powell'ın konuşmalarının yanı sıra ADP özel sektör istihdamı, ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve JOLTS açık iş sayısı verileri ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirtti.