Avrupa borsalarında satışlar derinleşti

Birol BOZKURT

Avrupa’da pay piyasaları açılışın ardından etkisini artıran satışlarla sert düşerken, artan risk algısıyla tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyrin öne çıktığı görülüyor. Almanya’nın 2 yıllık tahvil faizi yaklaşık 35 baz puan gerileyerek yüzde 2,65’e indi. Bu gelişmelerle saat 16.20 itibarıyla Avrupa’da Euro Stoxx 50 gösterge endeksi yüzde 3.3 azalarak 4.091 puan, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 3.19 değer kaybederek 14.935 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2.48 düşüşle 7.555 puanda, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 3.03 azalışla 7.002 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 3,36 gerileyerek 8.972 puanda ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 4.03 değer kaybıyla 26.182 puanda bulunuyor.

Credit Suisse risk primi rekor seviyeye yükseldi

Credit Suisse Group’un risk primi ABD’li banka SVB’nin iflasıyla alevlenen bankacılık krizi sonrası 44 baz puanlık artışla 446 baz puana çıkarak rekor seviyeye yükseldi.

Credit Suisse Group AG’nin tahvillerini temerrüde karşı sigortalama maliyeti, Silicon Valley Bank’ın çöküşünün bankacılık sektöründe daha yaygın bir soruna dönüşebileceği endişesine yol açmasıyla rekor seviyeye çıktı.

Zürih merkezli bankanın beş yıllık kredit temerrüt swapları Pazartesi günü 44 baz puana varan yükselişle 446 baz puana çıktı. Bu rakam 125 yüksek notlu Avrupalı şirketin CDS’sini takip eden Bloomberg endeksinde en büyük sıçrama oldu.