Avrupa'da gözler yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararında

Borsa açılışının ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 düşüşle 518,22 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 19.445 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 34.520 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 gerilemeyle 7.447 puanda işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 artışla 8.306 puanda bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,2 yükselişle 11.954 puanda seyrediyor.

Borsada dün satış ağırlıklı bir seyir hakim oldu

Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, gözler yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararına çevrildi. ECB'nin yarın yapacağı para politikası toplantısında faiz indirim sürecine devam etmesi beklenirken, bankanın üç temel politika faizinde 25 baz puan indirime gideceğine yönelik tahminler öne çıkıyor. Analistler, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Bölgede dün açıklanan verilere göre, Almanya'da yatırımcı güveni, Avrupa Merkez Bankası'ndan daha fazla faiz indirimi beklentisinin artmasıyla ekimde öngörülerin üzerinde yükselirken, eylülde 3,6 olan endeks, bu ay 13,1 seviyesine çıktı. Piyasa beklentisi, endeksin ekimde 10'a çıkması yönündeydi.

İngiltere'de işsizlik öngörülerin üzerinde geriledi

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ise, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarken, İngiltere'de işsizlik ağustosta öngörülerin üzerinde düşüş göstererek yüzde 4'e geriledi. Öte yandan, bugünkü verilere göre İngiltere'de yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde yüzde 1,7 ile yaklaşık 3,5 yılın ardından ilk kez hedeflenen yüzde 2 seviyesinin altında gerçekleşirken, aylık olarak değişim göstermedi.

Bugün ayrıca, İngiltere'de konut fiyat endeksi ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının yanı sıra ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek.