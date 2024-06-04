Bayramdan sonra Borsa İstanbul'da sıcaklık artacak

Birol BOZKURT

Piyasalarda bayramdan sonrasına yönelik beklentiler şekillenmeye başladı. Geleneksel olarak bayramlardan önce genelde zayıf bir seyir izleyen Borsa İstanbul, bayramlardan sonra hızlı bir yükseliş gösteriyor. Özellikle kurban bayramlarından 15-20 gün öncesinde satış dalgası yaşanıyor. Son 5 yılda kurban bayramından önce en düşük yüzde 8, en yüksek yüzde 17’lik bir düşüşün yaşandığı görülüyor.

Uzmanlar kurban bayramından sonra yeni bir ralli olmasını beklerken, bu ralliyi destekleyecek gelişmeler olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle Paris merkezli Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 28 Haziran’da vereceği kararla Türkiye’yi gri listeden çıkarması bekleniyor. Bu durumun borsada yaşanacak rallinin ateşleyicisi olmasını bekleyen uzmanlar, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye yönelik not artırım kararları ve CDS’lerde düşüşün sürmesi durumunda borsada yaz aylarının oldukça sıcak geçeceği görüşünde.

Geçtiğimiz günlerde Borsa İstanbul 100 Endeksinin dolar bazlı 323 seviyesini aşmasından sonra dolar bazlı direnç seviyesi olan 343 seviyesinden TL bazlı olarak ise 11 bin puan seviyesinden satışla karşılaştığı görüldü. Uzmanlar haziran ayının genelinde 10 bin puan ile 11 bin puan arasında yatay bir seyir bekliyor.

Borsada teknik seviyeler

Dün 10 bin 380 desteğinden kuvvet alan BIST 100 Endeksi yeni haftaya pozitif başladı. Endeksi dün günü yüzde 1,50 yükselişle 10 bin 556 puandan tamamladı. Yabancı yatırımcıların borsada son iki haftadır satıcı tarafta yer alması ve daha çok tahvil piyasasında alıcı olmasının da borsadaki zayıf seyirde önemli bir rol oynadığını söyleyen uzmanlar, enflasyon muhasebesinin bilançolar üzerinde yarattığı baskının da sürdüğüne dikkat çekiyor.

BIST100’de teknik olarak 10 bin 380, 10 bin 120 ve 9 bin 850 seviyeleri destek olarak öne çıkarken, yükselişte 10 bin 570, 10 bin 750 ve 10 bin 950 direnç bölgeleri olarak takip edilebiliyor. Dolar bazında endekste ise 320 puan kritik eşik olarak görülürken Türkiye’nin 5 yıl vadeli kredi risk primi de (CDS) yeni haftaya 260 puandan başladı.

Yabancı dört haftada 6,5 milyar dolarlık tahvil aldı

Yurt dışı yerleşikler 24 Mayıs haftasında 1 milyar 570 milyon dolarlık tahvil aldı. Yabancının son dört haftadaki tahvil alımı 6,5 milyar doları aştı. Geçen hafta yabancı yatırımcının odağında yine Türk tahvilleri oldu. Merkez Bankası’nın verilerine göre 24 Mayıs haftasında yabancı yatırımcıların Türk tahvillerinde net alımı 1 milyar 570 milyon dolar oldu. Geçen hafta 1,3 milyar, önceki hafta da 2,83 milyar dolarlık alım yapan yabancının Mayıs ayında Türk tahvil alımı 6 milyar doları aştı.

Yabancının hisse senedi satışı ikinci haftada da devam etti. Önceki hafta 232 milyon dolarlık hisse satan yabancı geçen hafta 27,9 milyon dolarlık hisse satışı yaptı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 8 milyar 191,1 milyon dolardan 9 milyar 857 milyon dolara, ŞBS stokları 272,9 milyon dolardan 283,7 milyon dolara yükseldi. Veri Mayıs 2017’den bu yana en yüksek seviye olarak izlendi.

Swap hariç net rezervler 4 yıl sonra artıya geçti

Merkez Bankası’nın rezerv biriktirme politikası ve yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarına hızlı girişleri meyvelerini veriyor. Buna göre Merkez Bankası’nın swap hariç net rezervleri, 29 Mart 2024’ten itibaren 66,5 milyar dolarlık iyileşme göstererek 31 Mayıs Cuma günü artıya geçerek 1,5 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde brüt rezervler 123,1 milyar dolardan 143,6 milyar dolara yükselirken, uzmanlar, TL’ye geçiş ve yabancı girişlerinde gözlenen olumlu seyrin uluslararası rezerv yükselişine destek vermeye devam edeceği görüşünde. 2023 yılı genel seçimleri öncesinde Merkez Bankası’nın net rezervleri 21 yılın ardından ilk defa negatif bölgeye geçmişti. Swap hariç net rezervler ise 2020 yılından bu yana negatif seyrediyordu.

İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke: 400 dolara yolculuk bekliyorum

11.000 seviyesini Yapı Kredi haberiyle birlikte gördüğümüz günden bugüne yaşadığımız düzeltme hareketinin şimdilik içerisindeyiz gibi gözüküyor. Ana trendin hala yükseliş olduğunu ancak haber etkisine de dayalı olan bu tarz düzeltmelerin sağlıklı yükseliş hareketleri için önemli olduğunu unutmamak gerekiyor.

10.750 seviyesinin altında kaldığımız sürece düzeltme etkisi devam edebilir ancak özellikle kısa vadeli 10.500 seviyesi üzerinde kapanışlar 11.200 seviyesine doğru yeni bir hareketin güç kazanması açısından önemli olacak. Not artış patikasında olmamız, gri listeden çıkma ve atılan rasyonel adımların devam etmesi sene boyunca 400 dolar hedefine doğru bir yoluculuk için görüşümü korumama sebep olan dinamikler.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Başak Kamber: Borsada yeni hedef 11.500

Ana resimde yön yukarı. Ancak güçlü ve kalıcı yükselişler için hacim desteği ve destekleyici haber akışlarına ihtiyaç var. Bu anlamda risk priminin 260 puanın altına gerilemesi, bayramdan sonra Türkiye’nin Gri Liste’den çıkması ve Moody’s not artışı gelmesi senaryosunda, yabancı yatırımcının ilgisinin hızlanmasıyla endekste orta ve uzun vadede ralli sürecinin başlayabileceğinin kanaatindeyiz. Teknik olarak Borsa endeksinin 10.400 seviyesinin üzerinde tutunması oldukça kritik. Bu seviye 22 günlük hareketli ortalamaya ve döviz bazlı kritik 324 dolar desteğine işaret ediyor. Bu seviyeden pozitif momentumun korunması durumunda 11.500 seviyelerine doğru yükselişlerin boyutu hızlanabilir