Beşiktaş'ın hisselerinde (BJKAS) taban serisi sürüyor

Beşiktaş'ın borsada işlem gören hisseleri 8 Mayıs 2023 tarihinde 12 lira 21 kuruştan işlen görüyordu. Şirket aradan geçen bir yılda yüzde 636 yükselerek 19 Nisan'da 89 lira 30 kuruşa kadar yükseldi.

BJKAS hisseleri 22 Nisan Pazartesi gününde yüzde 10 düşerek 80,4 seviyesine geriledi. Hisseler son iki haftada borsanın açık olduğu her gün yüzde 10 taban yaptı.

BJKAS hisseleri bugün de yine yüzde 10'luk gerilemeyle 31,26'ya kadar düştü.