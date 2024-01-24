BIST 100 endeksi güne yüzde 0,41 yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,65 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 7.982,71 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile sigorta olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kaybıyla 7.950,06 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.060 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.