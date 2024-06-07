BIST 100 endeksi hisselerinden 25'i yükselirken 74'ü değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 değer kaybederek 10.225,04 puana indi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 54,65 puan ve yüzde 0,53 değer kaybıyla 10.225,04 puana geriledi. Dün, 10.279,69 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 42,76 puan yükselişle 10.322,45 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.195,69 puanı, en yüksek 10.335,75 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,67, mali endeks yüzde 1,17, sınai endeksi yüzde 0,66 ve hizmet endeksi yüzde 0,44 geriledi. Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 25'i yükselirken 74'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Mia Teknoloji, Türkiye İş Bankası (C) ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 337 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,37, bileşik getirisi yüzde 42,05 seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2790 ve dolar/yen paritesi 155,50 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2800 liradan, Euro 35,1980 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1,8 azalışla 2 bin 337 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 artışla 79,9 dolardan işlem görüyor.