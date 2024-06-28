BIST 100 endeksi hisselerinden 67'si yükselirken 30'u değer kaybetti

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.704,33 puanı, en yüksek 10.808,15 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,63, sanayi endeksi yüzde 0,58, hizmet endeksi yüzde 0,43 yükselirken, teknoloji endeksi yüzde 0,36 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 67'si yükselirken 30'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Astor Enerji, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 330 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0710, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 160,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,8720 liradan, Euro 35,2040 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 330 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 yükselişle 85,8 dolardan işlem görüyor.