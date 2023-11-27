BIST 100 endeksi ilk yarıda 8 bin puanın üzerinde (27 Kasım 2023)

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 93,34 puan artışla 8.053,29 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 42,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,79, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile sigorta oldu.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u yükselirken, 24'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN oldu.

Analistler, BIST 100 endeksinde 7.850 ve 7.800 seviyelerinin destek, 8.060 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.