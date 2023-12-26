BIST 100 endeksi yatay seyirde

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,03 puan azalışla 7.263,84 puana indi. Toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,45 azalırken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,5 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,29 ile spor oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.200 puanın destek, 7.600 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.