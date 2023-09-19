BIST 100'de gün ortası: Yarım puan artış var

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 artışla 7.718,46 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,10 puan değer kazandı.

Dün 7.680,36 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 16,41 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 7.696,77 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.644,68, en yüksek ise 7.789,08 puanı gördü.

Teknoloji endeksi kazandırdı

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,17, sanayi endeksi yüzde 1,09, hizmetler endeksi yüzde 0,52 ve teknoloji endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si yükselirken, 42'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Sabancı Holding, Türk Hava Yolları, Tüpraş, İş Bankası (C) ve Ereğli Demir Çelik oldu.