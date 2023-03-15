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BİST'ten MMC Sanayi'ye ‘finansal durum’ uyarısı

Borsa İstanbul, MMC Sanayi'yi "finansal durumunun bozulması" gerekçesiyle uyardı.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul, MMC Sanayi'nin "faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması" nedeniyle uyarılmasına karar verdi.

BIST'ten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-d maddesi kapsamında uyarılmasına karar verilmiştir."

 

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