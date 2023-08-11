BİST'ten SASA Polyester'in fiili dolaşım oranı hakkında açıklama
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 11 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyuru yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 11 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyuru yapıldı.
KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Sasa Polyester'in çıkarılmış sermayesinin 5.295.959.799,1 TL'den 5.298.542.110,1 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan 14.08.2023 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 5.298.542.110,1, fiili dolaşımdaki pay oranı %24 olarak dikkate alınacaktır.