Borsa 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan Salı açık mı/kapalı mı?

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte, borsa çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Borsa İstanbul'da hisse senedi alıp satan yatırımcılar, 8-9 Nisan tarihlerinde borsanın açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, Borsa pazartesi ve salı açık mı/kapalı mı? Borsa ne zaman tatile girecek?



Borsa pazartesi ve salı açık mı?



Borsa İstanbul çalışma saatleri, Ramazan Bayramı öncesinde belli oldu.



Buna göre; Borsa, bayramda özel bankalar ile aynı çalışma saatlerinde yer alacak. Borsa İstanbul, 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise saat 13.00'a kadar işlem görecek.