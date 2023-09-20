Borsa gün ortasında yüzde 0,82 değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,82 değer kazanarak 7.847,61 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,61 puan artarak 7.847,61'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 56,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

En çok kazandıran sektör sigortacılık oldu

Bankacılık endeksi yüzde 3,11 ve holding endeksi yüzde 1,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,75 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,82 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla dalgalı bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün Fed faiz kararı, politika metni ve kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

7.800 ve 7.700 puan destek konumunda

Para piyasalarında, Fed'in bugün gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Powell'ın yapacağı açıklamalarda Banka'nın gelecek dönemde nasıl adımlar atacağına ilişkin sinyallerin aranacağını söyledi.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta yatırımcılarla yaptığı görüşmelere ilişkin, "Bu görüşmelerimizin Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.800 ve 7.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.