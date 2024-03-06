Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,22 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 8.856,29 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,71 ve holding endeksi yüzde 0,13 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,03 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybıyla 8.860,52 puandan tamamladı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirten analistler, 8.900 ve 9.000 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.