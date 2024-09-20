Borsa güne yükselişle başladı (20 Eylül 2024)

Bankacılık endeksi Borsa İstanbul'da yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,47 ile iletişim, en çok gerileyen yüzde 0,30 ile taş toprak oldu.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 254,2 baz puanda

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), dün politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. PPK duyurusunda, "Temel mal enflasyonu sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu gelişmelerin ardından Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise şu sıralarda 254,2 baz puanla Şubat 2020'den bu yana görülen en düşük seviyede bulunuyor.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.