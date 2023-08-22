Borsa günü 0,33 düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 161,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,59 ve holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,02 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,59 ile banka oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 89,09 puan ve yüzde 1,06 düşüşle 8.314,32 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49'u prim yaptı, 51'i geriledi. Tüpraş, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Turkcell ve Koza Altın İşletmeleri AŞ en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.898 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 1.898 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 4,02 altında 1 milyon 647 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27.1486 lira, satışta 27.2574 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27.1085 lira, satışta 27.2171 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda son durum

Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2740, dolar/yen paritesi de 145,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,5 azalışla 83,8 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının gelecek döneme ilişkin para politikalarındaki belirsizlikler devam ederken, gözler yoğun makroekonomik veri takvimi ve cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasına çevrildi.

Analistler, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin yaptığı açıklamalarda "Kısa vadeli piyasa hareketlerine çok fazla odaklanmamaya çalıştığını, ABD'nin ekonomik performansının şu anda diğer birçok ülkeye kıyasla etkileyici ve oldukça güçlü." dediğini aktardı.

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini, yurt dışı ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de yeni konut satışları ve Avrupa'da Tüketici güven endeksi verilerinin öne çıkacağını bildirdi.