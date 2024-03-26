Borsa günü 2,46 puanlık düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 222,00 puan azalırken, toplam işlem hacmi 96,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,60, holding endeksi yüzde 2,44 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,92 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 4,72 ile spor oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11'i prim yaptı, 88'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Zorlu Enerji, Akbank ile Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 177 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 177 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 3,4 azalışla 2 milyon 350 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 41,32'den, bileşik getirisi de yüzde 45,59'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,0780 lira, satışta 32,2065 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,0368 lira, satışta 32,1652 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2630, dolar/yen paritesi de 151,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 azalışla 85,8 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, önemli merkez bankalarının gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizliklerin etkilerinin devam ettiğini ifade etti.

Bu arada ABD Merkez Bankasının (Fed), bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik de devam ederken, Fed yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerindeki temkinli ton pay piyasalarında risk iştahını azalttı.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Çin'de sanayi karları ile Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.350 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.