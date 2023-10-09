Borsa günü 3,21 puanlık düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 271,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 135,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,17 ve holding endeksi yüzde 3,58 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 6,66 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 273,76 puan ve yüzde 2,69 düşüşle 8.606,76 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 9'u prim yaptı, 91'i geriledi. ASELSAN, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Petkim ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​Altının onsu 1.853 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.853 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 5,1 artışla 1 milyon 703 bin liradan tamamladı.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 27,53'ten, bileşik getirisi de yüzde 29,43'ten gerçekleşti.

Dolar kuru, alış ve satış fiyatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27,6366 lira, satışta 27,7473 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 25,5387 lira, satışta 27,6490 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0540, sterlin/dolar paritesi 1,2200, dolar/yen paritesi de 148,6 düzeyinde seyrediyor.

Brent tipi ham petrolün varil fiyatı

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 4 artışla 87,3 dolardan işlem görüyor.

Küresel pay piyasaları, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle haftaya negatif bir seyirle başlarken, bölgeden gelecek haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri devam ederken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, bugün yaptığı açıklamada, uzun vadeli tahvil faizlerindeki son artışın ve genel anlamda sıkı finansal koşulların, Fed'in politika faizini daha fazla artırmasına daha az ihtiyaç duyulacağı anlamına gelebileceğini ifade etti.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de toptan stokların takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 seviyesinin destek, 8.400 ve 8.550 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.