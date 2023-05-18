Borsa günü 3,43 düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 159,95 puan azalarak 4.501,73 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 20,03 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 4.681,71 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.489,06, en yüksek 4.699,95 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,43 azalışla 4.501,73 puandan tamamladı.

En çok işlem gören hisse senetleri

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,14, sanayi endeksi yüzde 3,12, hizmetler endeksi yüzde 2,95 ve teknoloji endeksi yüzde 2,03 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 187,60 puan ve yüzde 3,65 düşüşle 4.958,36 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 8'i prim yaptı, 92'si geriledi. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Koç Holding, Akbank ve Yapı Kredi en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​Altının onsu 1.954 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.954 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 kayıpla 1 milyon 367 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,7468 lira, satışta 19,8260 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,7198 lira, satışta 19,7988 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalar

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2410, dolar/yen paritesi de 138,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,9 azalışla 76 dolardan işlem görüyor.