Borsa günü 3,64 puanlık yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 280,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 139,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,32, holding endeksi yüzde 3,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,27 ile sigorta, tek gerileyen ise yüzde 1,65 ile spor oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 276,75 puan ve yüzde 3,39 yükselişle 8.430,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 98'i prim yaptı, 2'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı Kredi, Akbank ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​Altının onsu 1.918 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.918 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,2 artışla 1 milyon 685 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,19'dan, bileşik getirisi de yüzde 24,54'ten gerçekleşti.

Dolar kuru alış ve satış fiyatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,9831 lira, satışta 27,0912 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,9721 lira, satışta 27,0802 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0660, sterlin/dolar paritesi 1,2300, dolar/yen paritesi de 147,4 düzeyinde seyrediyor.

Brent tipi ham petrolün varil fiyatı

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,1 artışla 93,3 dolardan işlem görüyor.

Bu arada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise yüzde 5,25 düzeyindeki politika faizini değiştirmedi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bırakmasına karşın yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğinin sinyalini vermesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında bıraktığını hatırlatan analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın karar sonrası yapmış olduğu açıklamalarda, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını ifade ettiğini bildirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, Japonya'da enflasyon ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 puanın direnç, 7.600 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.