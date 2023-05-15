Borsa günü 6,14 düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 294,40 puan azalarak 4.501,21 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 306,03 puan ve yüzde 6,38 değer kaybederek 4.489,58 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.475,45, en yüksek 4.700,01 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 6,14 azalışla 4.501,21 puandan tamamladı.

En çok işlem gören hisse senetleri

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 7,06, sanayi endeksi yüzde 3,22, hizmetler endeksi yüzde 5,40 ve teknoloji endeksi yüzde 1,93 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 353,55 puan ve yüzde 6,61 düşüşle 4.992,86 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 19'u prim yaptı, 81'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Sabancı Holding, Kardemir (D) ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​ Altının onsu 2.016 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2.016 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 kayıpla 1 milyon 401 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,6249 lira, satışta 19,7035 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,5512 lira, satışta 19,6296 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalar

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2510, dolar/yen paritesi de 136,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,3 artışla 75 dolardan işlem görüyor.