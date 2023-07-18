Borsa günü düşüşle tamamladı! 3,57'lik değer kaybı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 235,46 puan azalırken, toplam işlem hacmi 139,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 6,32 ve holding endeksi yüzde 4,15 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

6.662,17 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 6.360 puanın üzerinde dengelendi.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 269,44 puan ve yüzde 3,71 düşüşle 6.986,53 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 16'sı prim yaptı, 84'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Turkcell, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Türk Telekom en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​Altının onsu 1.983 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.983 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,7 artışla 1 milyon 692 bin 440 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,8045 lira, satışta 26,9119 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,2205 lira, satışta 26,3255 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda son durum

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1230, sterlin/dolar paritesi 1,3070, dolar/yen paritesi de 138,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,3 artışla 79,4 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin devam eden endişelerle dalgalı bir seyir izlerken, ABD'deki bilanço sezonu yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.

ABD'de haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış gösterdi. ABD'de sanayi üretimi ise haziranda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerden fazla düştü. Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,5 puan düşerek yüzde 78,9 oldu.

Yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançolarını açıklayan ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley'nin net karı yıllık bazda yüzde 13 azalırken, Bank of America'nın net karı aynı dönemde yüzde 19 arttı.

Analistler ne diyor?

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devam eden ziyaretlerinden gelecek haber akışının takip edildiğini bildirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.600 seviyesinin direnç, 6.300 ve 6.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.