Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,19 puan azalırken, toplam işlem hacmi 84,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,74 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,83 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,07 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta 25 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin öngörülerin yüzde 28 seviyesine olduğunu aktaran analistler, toplantı öncesi açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin önemini vurguladı.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Çin'de enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.600 ve 5.700 seviyelerinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.