Borsa günü düşüşle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,51 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,01 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 2,39 ile madencilik olarak belirlendi.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonominin gidişatına ilişkin karışık sinyaller verilmesinin ardından dalgalı bir seyir izlenirken, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikası duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağına kesin gözüyle bakılsa da ABD ekonomisinin beklenenden hızlı soğuyabileceği endişeleri risk algısının ciddi şekilde yükselmesine neden oldu.

Yarın yurt içinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklayacağı Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin haber akışı ile haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini dile getiren analistler, yurt dışında ise ABD'de ADP istihdam raporu, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM hizmet sektörü PMI verilerinin öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.600 puan seviyelerinin destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.