Borsa günü düşüşle tamamladı! İşte en çok işlem gören hisse senetleri

BIST 100 endeksi, güne 16,57 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 5.078,56 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.000,23, en yüksek 5.117,37 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 azalışla 5.031,98 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,18, sanayi endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 40,74 puan ve yüzde 0,73 düşüşle 5.537,82 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 53'ü geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Koza Altın İşletmeleri, Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​Altının onsu 1.991,1 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.991,1 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 kayıpla 1 milyon 213 bin liradan tamamladı.

Doların alış ve satış fiyatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,0237 lira, satışta 19,1000 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,0090 lira, satışta 19,0852 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,33'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,84'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda son durum

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0740, sterlin/dolar paritesi 1,2210, dolar/yen paritesi de 130,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,7 azalışla 73,8 dolardan işlem görüyor.