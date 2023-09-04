Borsa günü rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 85,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 168,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,19 ve holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,08 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,19 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 75,27 puan ve yüzde 0,88 yükselişle 8.628,99 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56'sı prim yaptı, 42'si geriledi. Türk Hava Yolları,Astor Enerji, Tüpraş, İş Bankası (C), ve Koza Altın İşletmeleri ve en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​Altının onsu 1.939 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.939 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 2,8 azalışla 1 milyon 656 bin liradan tamamladı.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,61'den, bileşik getirisi de yüzde 22,78'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,7163 lira, satışta 26,8233 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,6596 lira, satışta 26,7665 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda son durum

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2620, dolar/yen paritesi de 146,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yatay seyirle 88,7 dolardan işlem görüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, merkez bankalarının enflasyon hedeflerinin tutturulabilmesi için etkili bir iletişim kurmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Londra’da Avrupa Ekonomisi ve Finans Merkezi tarafından düzenlenen seminerde konuşan Lagarde, sadece enflasyonu düşürmek için kararlı adımlar atmak değil, aynı zamanda orta vadeli enflasyon beklentilerinin süreç boyunca sabit kalmasını sağlamak için etkili bir şekilde iletişim kurmanın da çok önemli olduğunu kaydetti.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler ne dedi?

Analistler, son dönemde ABD'de açıklanan verilerin, ülkede faiz oranlarının zirveye yaklaştığına dair ipuçları verdiğini belirterek, Fed'in, eylül toplantısında politika faizini sabit tutma ihtimaline kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

Çin tarafında da ekonomideki toparlanmanın kırılgan olmaya devam ettiğini aktaran analistler, bu durumun politika yapıcılar üzerinde daha fazla teşvik sunmaya ilişkin baskıyı sürdürmesini beklediklerini ifade etti.

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi, ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 seviyesinin direnç, 8.100 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.