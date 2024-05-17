Borsa günü rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 323,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 132,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,82, holding endeksi yüzde 2,50 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88'i prim yaptı, 12'si geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 409 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 409 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 artışla 2 milyon 485 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,79'dan, bileşik getirisi de yüzde 42,55'ten gerçekleşti.

Dolar kuru alış ve satış fiyatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1715 lira, satışta 32,3004 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1348 lira, satışta 32,2635 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2700, dolar/yen paritesi de 155,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 83,3 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve açıklanan verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izlerken yurt içi piyasalar bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif ayrıştı.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Fed Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, İngiltere'de ve Japonya'da enflasyon, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.250 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.